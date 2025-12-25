Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 19:27

Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник

Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это не просто «какой-то» алкогольный десерт, а фруктовый карнавал в бокале! Вам понадобятся любые сезонные фрукты и ягоды — персики, клубника, вишня, апельсины. Нарежьте их крупно, чтобы хорошо чувствовался вкус.

Сложите фруктовые кусочки в большую красивую банку или миску и приготовьте волшебную заливку для вашего алкогольного десерта. В сотейнике смешайте 500 мл красного полусладкого вина (или белого, если любите нежнее), 100–150 г сахара, пару палочек корицы и звездочку бадьяна для пикантности.

Доведите до легкого кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. Снимите с огня и влейте 100–150 мл хорошего коньяка или рома — вот где начинается фейерверк!

Горячим сиропом сразу залейте фрукты в банке. Дайте остыть, а затем отправьте в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на всю ночь.

Фрукты пропитаются, станут ароматными, теплыми по вкусу и очень веселящими! Подавайте алкогольный десерт в бокалах с шариком ванильного мороженого.Несмотря на то что алкоголь в блюдах считается лишь приправой, не стоит забывать, что его чрезмерное употребление вредит вашему здоровью!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт закуски с сыром и грецкими орехами.

