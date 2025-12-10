Закуска на стол под Новый год: женим сыр и грецкие орехи

Сырный фейерверк прямо на вашей тарелке. Как готовим эту простую закуску на праздничный стол — в материале NEWS.ru.

Возьмите 200 граммов плавленого сыра (например, «Дружба») и разомните его вилкой. Добавьте 50 граммов тертого твердого сыра и горсть мелко нарубленных грецких орехов. Все тщательно перемешайте — можно даже немного взбить вилкой для воздушности.

Сформируйте из этой массы небольшие шарики или просто выложите ее горкой в пиалу. Сверху обильно посыпьте паприкой или готовой приправой для сырной тарелки.

Эту закуску с сыром можно подавать с крекерами, хлебными палочками или просто намазывать на свежий багет. Блюдо готовится за 5 минут, а исчезает со стола еще быстрее!

