Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:20

Закуска на стол под Новый год: женим сыр и грецкие орехи

Закуска на стол под Новый год: женим сыр и грецкие орехи Закуска на стол под Новый год: женим сыр и грецкие орехи Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сырный фейерверк прямо на вашей тарелке. Как готовим эту простую закуску на праздничный стол — в материале NEWS.ru.

Возьмите 200 граммов плавленого сыра (например, «Дружба») и разомните его вилкой. Добавьте 50 граммов тертого твердого сыра и горсть мелко нарубленных грецких орехов. Все тщательно перемешайте — можно даже немного взбить вилкой для воздушности.

Сформируйте из этой массы небольшие шарики или просто выложите ее горкой в пиалу. Сверху обильно посыпьте паприкой или готовой приправой для сырной тарелки.

Эту закуску с сыром можно подавать с крекерами, хлебными палочками или просто намазывать на свежий багет. Блюдо готовится за 5 минут, а исчезает со стола еще быстрее!

Ранее NEWS.ru писал, как приговить брускетты с вялеными томатами.

Читайте также
Закусочный «светофор» из банки: яркий овощной микс с пряностями — самое то к празднику
Общество
Закусочный «светофор» из банки: яркий овощной микс с пряностями — самое то к празднику
Пюре и запеканки — скучно! Делаю картофельные «розочки» со специями. Простой ужин, который выглядит как шедевр
Общество
Пюре и запеканки — скучно! Делаю картофельные «розочки» со специями. Простой ужин, который выглядит как шедевр
Никаких канапе и тарталеток! Готовлю мини-киши с ветчиной и сыром в формах. Нежные, ароматные, идеальны к шампанскому
Общество
Никаких канапе и тарталеток! Готовлю мини-киши с ветчиной и сыром в формах. Нежные, ароматные, идеальны к шампанскому
Праздник для большой семьи просто: 3 блюда на Новый год за 1 час — ярко, вкусно, и море счастливых улыбок
Общество
Праздник для большой семьи просто: 3 блюда на Новый год за 1 час — ярко, вкусно, и море счастливых улыбок
Мать пропавшей в Турции москвички неожиданно вышла на связь
Общество
Мать пропавшей в Турции москвички неожиданно вышла на связь
рецепты
кулинария
общество
закуски
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
На Солнце произошли четыре мощные вспышки предпоследнего класса М
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.