10 декабря 2025 в 16:01

Закусочный «светофор» из банки: яркий овощной микс с пряностями — самое то к празднику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если нет времени закатывать каждый овощ отдельно, это ассорти станет идеальным решением. Все режется крупно, складывается в одну банку — и готово!

Для ассорти мне понадобится: патиссоны (300 г), цветная капуста (300 г), кабачки (2 шт.), сладкий перец (2 шт.), огурцы (500 г), помидоры (500 г), чеснок (5 зубчиков), зонтик укропа, лист хрена, базилик. Для маринада: вода (1 л), соль (2 ст. л.), сахар (4 ст. л.), уксус 9% (4 ст. л.), перец горошком.

Овощи подготавливаю: патиссоны и кабачки нарезаю крупными дольками, цветную капусту разбираю на соцветия, перец режу широкими полосками, помидоры и огурцы оставляю целыми, если они небольшого размера. На дно чистой стерилизованной трехлитровой банки укладываю пряности: зонтик укропа, лист хрена, очищенные зубчики чеснока и веточки базилика. Плотно заполняю банку овощами, красиво распределяя цвета. Заливаю крутым кипятком до самого верха, накрываю прокипяченной крышкой и оставляю на 20 минут. Затем сливаю воду из банки в кастрюлю через специальную крышку с дырочками. Добавляю в эту воду соль, сахар и перец горошком. Довожу до кипения, снимаю с огня и только тогда вливаю уксус — это важно для сохранения хруста овощей. Заливаю овощи горячим маринадом, сразу закатываю крышкой. Переворачиваю банку вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
еда
закуски
овощи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
