Жених для бессмертия и секса: зачем Шер и Мадонне такие молодые мужчины

62-летняя певица Мадонна и 79-летняя Шер скоро выходят замуж за бойфрендов, которые моложе артисток примерно на 30 лет. Обе говорят, что влюблены и счастливы, но это не помешало им заключить с будущими супругами брачный контракт. Зачем звездам после 60 молодые женихи, для секса или пиара — в материале NEWS.ru

Почему Мадонна любит парней помоложе

Певица начала встречаться с парнями, которые ей годятся в сыновья, в 2009 году. Ее первым молодым бойфрендом стал диджей и модель Хесус Лус. Они познакомились на съемках журнала W. Мадонне тогда был 51 год, Хесусу — 28 лет, у них завязались отношения. Но роман быстро закончился, буквально через год.

Певица променяла Хесуса на парня помоложе, в 2010-м она начала встречаться с моделью Брахимом Зайбатом, с которым познакомилась на показе своей линии одежды Material girl. Их разница в возрасте составила 29 лет.

В интервью на шоу Night life певица так оправдывала этот роман: «Я не выбирала, не записывала на листке бумаги, что теперь буду встречаться с мужчиной моложе. Я очень романтична, просто встретила своего человека, он мне понравился, и у нас все совпало». В декабре 2013 певица бросила манекенщика.

Следующим бойфрендом Мадонны стал хореограф и танцовщик Тимор Стеффенс. В интервью The Mirror он сказал, что не чувствует 30-летней разницы в возрасте с певицей. «Между мной и Мадонной есть разница в возрасте, но я ее не замечаю. Мои подруги были всегда старше меня, я многому у них учусь», — объяснил Тимор. После этого интервью певица его бросила.

С 2019 по 2022 год Мадонна встречалась с танцором и хореографом Альхамаликом Уильямсом. Этот парень не давал комментариев прессе, не сопровождал певицу на мероприятия, лишь изредка появлялся в ее соцсетях.

В 2022 году Мадонна начала встречаться с 25-летним футболистом Акимом Моррисом, с которым познакомилась на съемках для одного глянцевого журнала. Разница в возрасте между ними составила 38 лет. Эти отношения можно назвать самыми долгими. Говорят, что свадьба Акима и Мадонны скоро состоится в Италии. Певица уже заставила будущего супруга подписать брачный контракт.

Певица Мадонна Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Певица Шер и ее молодой любовник

Певица Шер так же, как и Мадонна, теперь помолвлена со своим молодым возлюбленным, 39-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Звезда познакомилась с будущим мужем в 2022-м на Парижской неделе моды. Они быстро съехались, Александр живет в особняке Шер.

Свадьбу запланировали на май, когда у певицы будет юбилей. В интервью CBS Morning Шер рассказала, что ей нравится проводить время с шестилетним сыном Александра, которого ему родила бывшая девушка. «Раньше я говорила: „Боже, дай мне малыша и мужчину“, и получила в точности то, о чем просила», — заявила она.

Что думают психологи об отношениях пенсионерок с молодыми

«Не старейте, стареть — грех. Вас будут критиковать, вас будут очернять, вас точно не будут крутить по радио», — сказала Мадонна в 2016 году на премии Billboard Women in Music. Она и ее ровесницы доказывают прежде всего себе, что они еще на коне, в том числе тем, что встречаются с молодыми парнями.

«Важно понимать: это не про „кризис“ или попытку убежать от возраста. Это про право женщины на жизнь, чувства и телесность — в любом возрасте. Молодые партнеры дают то, чего иногда нет у ровесников: легкость, интерес к жизни, физическую активность, искренний восторг, мотивацию „не стареть“. В этом возрасте женщине не нужно „доказывать“ что-то, не нужно строить быт. Она выбирает отношения, которые питают, а не вытягивают», — сказала NEWS.ru психолог Юлия Осмачкина.

Эксперт утверждает, что отношения после 60 именно про эмоциональность, телесность и удовольствие, которого себя лишали раньше, чтобы строить быт, карьеру и семью. Женщины, по мнению психолога, заряжаются энергией от своих партнеров и таким образом омолаживаются.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Юлия Осмачкина считает, что медийные женщины в возрасте не строят иллюзий по поводу того, что именно они привлекают молодых людей, а не их статус. Но могут следовать правилу игры, получая от таких отношений ощущение собственной силы, публичность, которую не хотят терять, интерес к себе, возможность чувствовать свое влияние.

Есть ли секс после 60, по мнению специалистов

Гинеколог Наталья Ардус рассказала NEWS.ru, что после 60 у женщин сексуальное желание может быть сильнее, чем раньше. По ее словам, во всем «виновато» влияние мужских гормонов андрогенов, выработка которых в этот период увеличивается, тогда как эстрогенов (женских гормонов) — снижается. Поэтому по уровню либидо и половой активности женщины становятся равны своим молодым партнерам.

«Единственный минус, который может сказаться на половой жизни — это сухость влагалища, которая возникает при снижении выработки эстрогенов. Но при использовании местных лубрикантов и гормональных препаратов, рекомендованных врачом, все можно скорректировать. Сексуальная жизнь в постменопаузе продолжается и даже полезна», — сказала Ардус.

Читайте также:

«Дом-2» и «Что? Где? Когда?»: составлен список шоу из РФ, купленных Западом

«У мамы проблемы»: Александра Морозова о певице Славе, роли в сериале, сыне

Работа курьером, армия или срок? Что ждет Милохина при возвращении в РФ