Мадонна готовится к свадьбе с молодым футболистом

Певица Мадонна тайно помолвлена с 29-летним футболистом Акимом Моррисом, сообщает издание Radar Online со ссылкой на источник. По данным инсайдера, 67-летняя артистка готовится к свадьбе с молодым возлюбленным, с которым встречается уже несколько лет.

Естественно, она оформит брачный договор. Аким не возражает против этого — он уже согласился на все условия конфиденциальности с тех пор, как они начали встречаться, — рассказал собеседник.

Издание пишет, что певица еще не выбрала дату торжества, однако рассматривает несколько площадок для его проведения. Среди них — Италия, Португалия и поместье в Ист-Хэмптоне. Как уточнил источник, Моррис относится к певице «лучше, чем кто-либо другой», и дает ей чувство уверенности и спокойствия. Сама же артистка хочет от свадьбы «знаменательного праздника в окружении самых любимых людей».

Ранее американская актриса Франсия Райса призналась, что не получила приглашения на свадьбу певицы Селены Гомес, несмотря на то что в 2017 году она стала донором почки для нее. Артистка философски отнеслась к ситуации, подчеркнув, что врачи предупреждали о возможных трудностях в отношениях. Тем не менее Райса благодарна за возможность спасти жизнь.