08 октября 2025 в 19:23

Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке

Мадонна Мадонна Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В своем первом интервью за девять лет певица Мадонна еще раз рассказала о том, как пережила изнасилование в довольно юном возрасте. NEWS.ru рассказывает о том, как артистка справилась с этой ситуацией.

«Лучше, чем была моя жизнь»

Мадонна пришла в студию к журналисту Джею Шетти. На протяжении более двух часов 67-летняя певица делилась тем, что давало ей силы преодолевать трудности на пути к успеху. В том числе она упомянула факт изнасилования, с которым столкнулась в возрасте 19 лет.

«Я переехала в Нью-Йорк на мели, без друзей, мне негде было жить. Меня держали под дулом пистолета, меня ограбили, изнасиловали. Но я просто чувствую, что у меня был ангел-хранитель. Мне потребовалось время, чтобы понять, что Вселенная меня защищает. <...> Что бы со мной ни произошло в Нью-Йорке, это было лучше, чем то, какой была моя жизнь», — делится певица.

«Моя глупая доверчивость»

Впервые о пережитом изнасиловании артистка рассказала в интервью Harper's Bazaar. Тогда она говорила, что ее буквально сопровождали до крыши здания, приставив нож к спине.

«Нью-Йорк оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Он не принял меня с распростертыми объятиями. В первый год мне угрожали пистолетом. Меня изнасиловали на крыше здания, куда меня притащили с ножом, приставленным к спине, а мою квартиру трижды взламывали», — делилась певица.

В 2015 году в другом интервью артистка поделилась, что изнасилование в 1978 году было совершено мужчиной, которого она видела впервые.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Это просто моя глупая доверчивость. Он был дружелюбным парнем. Я разговаривала по уличному телефону и время иссякло. И он сказал: „Ну, я живу через дорогу. Ты можешь позвонить из моего дома“. Я подумала: „О, это очень мило с твоей стороны“. Я доверяла всем. В любом случае, об остальном и говорить не стоит», — признавалась Мадонна.

При этом обращаться в полицию 19-летняя артистка так и не решилась. Она не была готова проходить все этапы следствия.

«Мне сказали, что если я хочу выдвинуть обвинения, то надо пройти медицинский осмотр, и мне придется идти в суд, где мне зададут кучу личных вопросов. А тебя уже изнасиловали, так ты хочешь об этом говорить? Ты хочешь сделать это публичным? Нет, это того не стоит. Это слишком унизительно», — делилась певица.

Держалась за Фриду Кало

Претерпевая неудачи на музыкальном рынке и перебиваясь заработками натурщицей, Мадонна ориентировалась на своего кумира — художницу Фриду Кало.

«Я задавалась вопросом, стоит ли все это того, но потом я брала себя в руки и смотрела на открытку с Фридой Кало, приклеенную к стене, и вид ее усов утешал меня. Потому что она была художницей, которой было все равно, что думают люди. Я восхищалась ею. Она была смелой. Люди доставляли ей неприятности. Жизнь дала ей нелегкие времена. Если она смогла, то и я смогу», — рассказывала Мадонна.

