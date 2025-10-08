Увезли и накачали пивом с веществами: двое рецидивистов изнасиловали ребенка

В Свердловской области после вердикта суда не могут найти двух мужчин, причастных к изнасилованию несовершеннолетней девушки. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой ситуации.

На приговор не явились

В суде города Алапаевска вынесен приговор двоим насильникам. 32-летний Александр Шаньгин и 30-летний Александр Быков признаны виновными по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Шаньгин приговорен к 11 годам 6 месяцам колонии строгого режима с выплатой потерпевшей 800 тыс. рублей. Быков приговорен к 10 годам колонии строгого режима с выплатой 400 тыс. рублей.

При этом оба мужчины находились под подпиской о невыезде и на оглашение приговора не явились. Теперь они объявлены в розыск. Александр Шаньгин ранее уже имел судимости за кражи в 2015 и 2020 году. В 2019 году с двумя подельниками он спилил 20 тонн рельсов.

По данным URA.RU, Александр Быков тоже ранее был судим.

«Имеет непогашенную судимость за умышленные корыстные преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте. Участковыми МВД характеризуется отрицательно, замечен в употреблении спиртных напитков. В состоянии алкогольного опьянения агрессивен, склонен к совершению преступлений и правонарушений», — цитирует агентство материалы уголовного дела 2015 года, когда молодой человек отвечал за угон автомобиля.

Позвали покататься

Как пишет издание ЕАН, изначально в ситуации было замешано трое мужчин, но третий в итоге проходил по делу как свидетель — он являлся сыном владельца дома, в котором произошло изнасилование.

15-летняя школьница познакомилась с одним из Александров в интернете в январе этого года, и тот позвал ее покататься на машине. Но в итоге Александр приехал на встречу с подельником. Девушку они отвезли в частный дом, где напоили пивом с сильнодействующим веществом.

Проснулась на диване голой

Школьница вспоминала, что на время потеряла сознание, а затем проснулась на диване без одежды. Вернувшись домой, девочка сразу же все рассказала матери. Вместе они отправились в отделение полиции.

«[Следователь] несколько раз сообщил об ответственности за дачу ложных показаний. Потом раза три спросил нас о том, готова ли дочь пройти полиграф. Затем ей во второй раз пришлось во всех подробностях рассказать о случившемся. Полиграф показал, что она говорит правду», — рассказала мать пострадавшей.

Наказали мать, а не насильников

При этом девочку поставили на учет отдела ПДН из-за того, что в ее крови был найден алкоголь, а мать оштрафовали на 1500 рублей. Но дело все равно не возбудили. В итоге за дело взялся адвокат Сергей Самков. С его помощью удалось добиться возбуждения уголовного дела.

После резонанса, последовавшего за известием об исчезновении осужденных, пресс-служба судов рапортовала, что фигуранты дела находились под подпиской о невыезде по решению следователя.

«Отдельно отметим, следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и не обращался в суд с ходатайством об ее изменении. Без инициативы гособвинителя в судебном процессе суд не может ужесточать меру пресечения, если подсудимые не нарушают установленных ограничений. Шаньгин и Быков до последнего дня являлись на каждое судебное заседание», — отметили в суде.

Мать же теперь опасается за сохранность своей дочери. Злоумышленники могут выйти на ребенка, чтобы отомстить.

«Мама девочки боится, что насильники, находясь на свободе, могут отомстить ее дочери. Теперь она боится выпускать ее из дома даже на учебу», — говорит адвокат Самков.

