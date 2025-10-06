Отомстил бывшему: полицейский-гей убил экс-бойфренда за слив его фотографий

В городе Верхотурье Свердловской области раскрыто убийство 38-летнего местного жителя. Оказалось, что к смерти мужчины причастен его бывший любовник (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Обвиняемый, по версии следствия, мстил своему бывшему партнеру. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Уехал на красном Peugeot

Марат Гайнетдинов пропал 28 сентября. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сообщали, что мужчина в последний день передвигался на своей иномарке.

«28 сентября 2025 года уехал на автомобиле Peugeot 107 красного цвета. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Одежда: сине-красная жилетка, черная кофта, синие штаны, черные кроссовки», — сообщалось в ориентировке.

Поиски велись по всей области, поскольку было известно, что мужчина ездил в гости по разным точкам региона.

«Он мог поехать в Екатеринбург, а мог направиться и в другие города области. Для эффективного поиска нам важно установить, в каком направлении уехал пропавший», — отмечали в отряде.

Поругался с другом

Вечером 3 октября поиски были приостановлены. Позже пришло подтверждение, что Марат был найден мертвым. На следующий день экс-коллега погибшего рассказала «КП-Екатеринбург», что мужчина до своего исчезновения мог поругаться с другом.

«С Маратом была знакома лично. Он был очень хорошим человеком и коллегой. Его нашли в 70 километрах, в стороне от Верхотурья. Марата убили, и сейчас идет следствие. Есть мнение, что до трагедии он поругался с другом», — рассказала девушка журналистам.

Машину отогнали на вокзал

А 6 октября Верхотурский суд отправил двух мужчин под стражу до 2 декабря, их подозревают в убийстве Марата. Как пишет Telegram-канал Ural Mash, Марата задушили, а его машину оставили незаглушенной.

«По предварительным данным, убийство произошло в нескольких километрах от Верхотурья — в поселке Привокзальный. Обвинение в преступлении выдвинули гаишнику Вадиму и его знакомому Масленникову», — сказал собеседник агентства URA.RU в силовой среде.

После убийства машину Марата отогнали на вокзал, а тело вывезли в сторону Нижней Туры, рассказывал другой источник URA.RU.

Вадим при этом, по данным источника, пытался запутать следствие.

Отомстил за раскрытые секреты

Теперь же Ural Mash раскрывает мотивы злоумышленников. По данным канала, Вадим и Марат были в отношениях на протяжении пяти лет. Мужчины расстались, но продолжали общаться. Вскоре Вадим нашел нового партнера — Максима из Краснотурьинска.

По данным канала, Вадим и Марат поссорились и последний решил отомстить своему экс-бойфренду. Он имел доступ к совместным фото Максима и Вадима, где очевидно, что они состоят в более чем дружеских отношениях. Эти кадры он разослал знакомым полицейского.

Вадим испугался, что правду о его сексуальной ориентации узнает все его окружение. Вместе с Максимом они позвали Марата на разговор. Отношения выясняли в его машине, а потом задушили и выбросили тело.

