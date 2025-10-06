Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 16:42

Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве поймали мужчину, который устроил поножовщину у известной стены с портретом Виктора Цоя. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

С ножом на двоих

В Москве у стены Цоя на Старом Арбате мужчина с ножом напал на прохожих. Одному человеку причинен тяжкий вред здоровью, о состоянии второго пострадавшего пока не известно.

На кадрах от столичного управления МВД видно, как мужчина лежит на земле, а его пытается ранить ножом агрессор. Еще один очевидец пытается оттолкнуть нападавшего, но тот в ответ агрессирует на него.

Позже приезжает полиция, и злоумышленник пытается ретироваться с места преступления неспешным шагом. В это время один из раненных мужчин падает на землю.

Нож отняли и надели наручники

Мужчина вскоре был задержан. Им оказался 49-летний местный житель У него отняли нож, а самого заковали в наручники.

«Предварительно установлено, что на улице Арбат фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом и причинил несколько порезов второму мужчине. Очевидец конфликта сообщил о случившемся в оперативные службы. Незамедлительно приехавшие сотрудники полиции задержали на месте происшествия подозреваемого — ранее судимого 49-летнего жителя столицы. У него изъят нож», — рассказали в полиции.

Пострадавших госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. При этом в пресс-релизе полиции отмечается, что степень вреда будет установлена в дальнейшем профильной экспертизой. Уточняется, что одному из пострадавших 30 лет.

В колонию на 10 лет?

УМВД также опубликовало фотографии с места задержания. На них видно, что нападавший мужчина был в кепке с числом 13 и бежевой куртке. Для нападения он использовал небольшой тактический нож.

В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, что нападавшему предъявлено обвинение, санкция которого предполагает до 10 лет лишения свободы, пишет РЕН ТВ. По данным Telegram-канала «112», устроитель поножовщины отбывал наказание за убийства и побои, поэтому, скорее всего, в связи с рецидивом он будет привлечен по всей строгости закона.

покушения
уголовные дела
происшествия
Арбат
Москва
преступления
Россия
полиция
прокуратура
поножовщины
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
