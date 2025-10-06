Мужчина с ножом устроил резню у стены Цоя на Арбате

Мужчина с ножом напал и порезал двух человек у стены Виктора Цоя на Старом Арбате, передает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. По предварительной информации, причиной нападения стал конфликт.

На улице Арбат фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом и причинил несколько порезов второму мужчине, — сказано в сообщении.

Столичные полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний мужчина, ранее судимый житель Москвы. При нем обнаружили нож.

Пострадавших доставили в больницу. По предварительной информации, 30-летнему мужчине причинен тяжкий вред. Состояние второго пострадавшего уточняется.

