Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:37

Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам почти 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Нижнем Новгороде 65-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам около 2 млн рублей, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на МВД России. Злоумышленники терроризировали россиянку звонками на протяжении недели. Они представлялись сотрудниками службы безопасности.

Мошенники убедили пенсионерку, что с ее банковских счетов якобы производятся переводы в недружественную страну. Для «срочной отмены» переводов и «предотвращения уголовного дела» они потребовали обменять все ее наличные купюры на якобы новые банкноты. Вскоре к женщине пришла одна из участниц преступной схемы и вручила ей телефон для связи с «куратором».

Следуя инструкциям аферистов, пенсионерка стала снимать деньги. Банковские служащие, заподозрив неладное, дважды отказали ей в операции, но она все же смогла получить 1,71 млн рублей. Эти средства она передела вновь приехавшей к ней злоумышленнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и попытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания». Только после приказа совершить преступление мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.

мошенники
пенсионерки
преступления
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве
Дом без компромиссов: как окна помогают совместить тишину, свет и тепло
В Госдуме раскритиковали призыв Грэма к Вашингтону «пойти ва-банк»
В МИД России оценили тон представителей некоторых стран
Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки
В Крыму озвучили причину мощного пожара на объекте инфраструктуры
«Какая-то месть»: Сотникова защитила «Битву экстрасенсов» от Сафронова
Российского дипломата отправили в колонию за работу на разведку США
Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье
Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания
Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем
Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле
Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Липецком
Секретное пророчество Мессинга взорвало Сеть. Что ждет мир 26 февраля?
Кто такие строительные аналитики и почему они становятся важнее прорабов
«Надо будет — сделаем»: Товстик раскрыл, женится ли он на Дибровой
Товстик впервые рассказал о разговоре с Дибровым после измены его жены
Раскрыты восемь убийств Санта-Клауса
Полковник ответил, когда может начаться «генеральная битва» за Донбасс
Нутрициолог дала советы, как привить семье здоровые пищевые привычки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.