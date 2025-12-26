Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам почти 2 млн рублей

В Нижнем Новгороде 65-летняя пенсионерка отдала телефонным мошенникам около 2 млн рублей, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на МВД России. Злоумышленники терроризировали россиянку звонками на протяжении недели. Они представлялись сотрудниками службы безопасности.

Мошенники убедили пенсионерку, что с ее банковских счетов якобы производятся переводы в недружественную страну. Для «срочной отмены» переводов и «предотвращения уголовного дела» они потребовали обменять все ее наличные купюры на якобы новые банкноты. Вскоре к женщине пришла одна из участниц преступной схемы и вручила ей телефон для связи с «куратором».

Следуя инструкциям аферистов, пенсионерка стала снимать деньги. Банковские служащие, заподозрив неладное, дважды отказали ей в операции, но она все же смогла получить 1,71 млн рублей. Эти средства она передела вновь приехавшей к ней злоумышленнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у 25-летнего жителя Железногорска 240 тыс. рублей и попытались убедить его поджечь бензовоз. Аферисты утверждали, что это необходимо сделать в рамках некоего «спецзадания». Только после приказа совершить преступление мужчина осознал, что его обманывают, и обратился в полицию.