Фаза Луны сегодня, 27 декабря: день иллюзий и отмены платежей

В 11:54 по часовому поясу Москвы Луна сегодня даст старт 9-м суткам цикла. Закончатся они завтра сразу после полудня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна все еще пребывает под властью Овна. Спутник Земли находится сегодня уже во второй четверти растущей фазы. Новолуние прошло более недели назад, до полнолуния осталась неделя.

Общие рекомендации на день

Сегодня один из самых странных дней в лунном цикле. Он характеризуется появлением беспочвенных иллюзий и обманов. Стоит опасаться искушений и ложных надежд.

Здоровье и красота

Сердечникам сегодня стоит уделить особое внимание хроническому недугу. Также возможны обострения неврологических заболеваний, фобий, вероятны отравления. Полезны будут умеренные нагрузки на свежем воздухе. Посещение салона красоты улучшит настроение.

Природа

Ожидается хорошая рыбалка, но вероятнее всего, улов будет состоять в основном из мелочи. Садоводы сегодня могут заняться перестановкой в своем хозяйстве. Возможно, некоторым растениям требуется больше света. Владельцам домашних животных полезно будет пересмотреть рацион питомца.

Бизнес и деньги

День будет полон конфликтов, которые будут возникать как по реальным причинам, так и на пустом месте. Переговоры с партнерами и внутри компании лучше перенести. Любые переводы денег сегодня не принесут удачи, даже платеж по кредиту по возможности лучше перенести. Зато успех ждет людей творческих профессий.

Свадьба и любовь

Неудачный день для заключения брака. Супругам будет тяжело ужиться вместе. Однако свидания сегодня пройдут удачно.