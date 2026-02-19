«Год трансформации»: раскрыт способ борьбы с мошенниками в микрозаймах Доцент Щербаченко: с 1 марта микрозайм без ведома человека будет невозможным

С 1 марта выдача онлайн-микрозаймов без согласия заемщика станет невозможной, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для подачи заявки человеку будет необходимо подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС).

2026-й станет годом серьезной трансформации микрофинансового рынка. С 1 марта вступают изменения в правилах выдачи микрозаймов в России. Для оформления онлайн-займа до 1 млн рублей в микрофинансовых компаниях россиянам потребуется подтвердить личность через Единую биометрическую систему. Это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством РФ. Цель нововведения — сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека. Таким образом, формат «деньги за 5 минут по фотографии паспорта» уходит в прошлое, — поделился Щербаченко.

Он пояснил, что биометрия — это способ идентифицировать человека по его уникальным физиологическим или поведенческим признакам. По словам доцента, все данные при этом хранятся в Единой биометрической системе, созданной в 2018 году Центробанком и Минцифры России. Щербаченко указал, что зарегистрировать биометрию можно на «Госуслугах», в офисах банков или МФЦ.

Если часть МФО не успеет внедрить сервис к 1 марта 2026 года, для небольших игроков рынка есть альтернативный сценарий. Они могут внедрить сервис делегированной идентификации, при котором личность заемщиков будет подтверждать другая организация. Таким образом, кредиторам со статусом микрокредитной компании, которые могут выдавать займы до 500 тыс. рублей в одни руки, биометрические данные клиентов запрашивать до весны 2027 года не нужно, — заключил Щербаченко.

