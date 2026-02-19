Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:30

«Год трансформации»: раскрыт способ борьбы с мошенниками в микрозаймах

Доцент Щербаченко: с 1 марта микрозайм без ведома человека будет невозможным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

С 1 марта выдача онлайн-микрозаймов без согласия заемщика станет невозможной, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для подачи заявки человеку будет необходимо подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС).

2026-й станет годом серьезной трансформации микрофинансового рынка. С 1 марта вступают изменения в правилах выдачи микрозаймов в России. Для оформления онлайн-займа до 1 млн рублей в микрофинансовых компаниях россиянам потребуется подтвердить личность через Единую биометрическую систему. Это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством РФ. Цель нововведения — сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека. Таким образом, формат «деньги за 5 минут по фотографии паспорта» уходит в прошлое, — поделился Щербаченко.

Он пояснил, что биометрия — это способ идентифицировать человека по его уникальным физиологическим или поведенческим признакам. По словам доцента, все данные при этом хранятся в Единой биометрической системе, созданной в 2018 году Центробанком и Минцифры России. Щербаченко указал, что зарегистрировать биометрию можно на «Госуслугах», в офисах банков или МФЦ.

Если часть МФО не успеет внедрить сервис к 1 марта 2026 года, для небольших игроков рынка есть альтернативный сценарий. Они могут внедрить сервис делегированной идентификации, при котором личность заемщиков будет подтверждать другая организация. Таким образом, кредиторам со статусом микрокредитной компании, которые могут выдавать займы до 500 тыс. рублей в одни руки, биометрические данные клиентов запрашивать до весны 2027 года не нужно, — заключил Щербаченко.

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что мошенники используют аномальные снегопады для обмана людей. По ее словам, злоумышленники создают объявления в соцсетях о предоставлении услуг по уборке и вывозу снега, требуя предоплату.

микрозаймы
кредиты
мошенники
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Названа главная цель США в создании платформы для борьбы с цензурой
Экипаж вертолета спас группу дайверов от 4,5-метровой акулы-людоеда
В Ленобласти возбудили уголовное дело после смерти ребенка в поликлинике
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.