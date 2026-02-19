Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:51

Страна ЕС планирует создать на восточной границе минные поля

В Польше планируют защитить восточную границу противопехотными минами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Польше планируют защитить восточную границу страны противопехотными минами, сообщило издание Dziennik Gazeta Prawna. После истечения срока денонсации Оттавской конвенции Варшава возобновит производство этих боеприпасов.

Как отмечает газета, в Польше также рассматривается возможность экспорт противопехотных мин в будущем. Журналисты добавили, что Минобороны республики уже определило поставщиков боеприпасов, их будут устанавливать на границе с помощью колесной и гусеничной техники «Baobab-G» и «Baobab-K».

Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии. Так он отреагировал на выход Хельсинки из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что выход Польши из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин не представляет угрозы для России. По его словам, российский военно-промышленный комплекс активно развивается, учитывая потенциальную угрозу со стороны Запада.

