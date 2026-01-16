Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:11

«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам

Депутат Колесник: выход Польши из Оттавской конвенции не станет угрозой для РФ

ВС Польши ВС Польши Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выход Польши из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин не представляет угрозы для России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, российский военно-промышленный комплекс активно развивается, учитывая потенциальную угрозу со стороны Запада.

Надо относиться к новости [о выходе Польши из Оттавской конвенции] спокойно, укреплять обороноспособность страны. Не бояться, не паниковать. Мы знаем, что Европа готовится к войне с РФ к 2030 году. Во-первых, они должны понять, не развяжется ли у них пупок к этому времени. Оборонка у России работает нормально, с перспективой. То есть к 2030 году может произойти так, что к нам подойти побоятся, даже дыхнуть в нашу сторону. Сохранится ли НАТО к тому времени, и кто там будет против нас воевать? И кто этот Альянс разгромит? Может, это сделают США, потому постепенно начинается противоречие. Пусть они сначала с собой разберутся, — высказался Колесник.

Он отметил, что ранее Польша заявила о поставках оружия на Украину после того, как часть уже была доставлена. По словам депутата, доверять Варшаве нет никаких оснований, так как она неоднократно проявляла непорядочность.

Если они сейчас объявили, что выходят из конвенции по запрещению противопехотных мин, значит, они уже стоят где-то [на Украине]. Пусть не изображают из себя законников. Кроме того, вся Калининградская область окружена не только противотанковыми тетраэдрами, как со стороны Литвы, так и со стороны Польши. В середине между этими противотанковыми надолбами, назовем их так, чтобы было понятно, находятся мины. Какие там мины — противотанковые, противопехотные — мы не знаем. Мы знаем, что Западу доверять нельзя, — заключил Колесник.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что 20 февраля страна официально выйдет из Оттавской конвенции по противопехотным минам. После этого, по его словам, Польша сможет производить этот тип оружия.

