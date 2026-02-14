Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 18:12

Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию

Посол Кузнецов: РФ примет меры после выхода Финляндии из конвенции по минам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. Так он отреагировал на выход Хельсинки из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Последствия решения о противопехотных минах, как представляется, затронут в первую очередь самих финнов. В конечном итоге речь идет о возможности минирования их собственной территории. С нашей стороны будут, разумеется, приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности страны в складывающейся обстановке, — сказал глава дипмиссии.

Хельсинки 10 января официально покинул Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Финляндия уведомила ООН о соответствующем решении 10 июля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия сохраняет возможность принятия контрмер в ответ на выход Финляндии из соглашения о запрете противопехотных мин. Среди возможных ответных мер она упомянула «военно-технические».

Россия
Финляндия
мины
конвенции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поздравил Иран с национальным праздником
Пятиэтажная казарма ВСУ исчезла за секунды после взрыва трехтонной бомбы
ФСИН прояснила ситуацию с закупкой сладкой ваты и попкорна для заключенных
Финляндия пошла против Норвегии и США на Олимпиаде
Экс-дипломат выдвинул предположение, о чем думает Зеленский
Искусственный интеллект устроил публичную травлю программиста в Сети
Спортсмен из Южной Америки впервые в истории взял золото на зимних ОИ
Франция решила привлечь Индию для работы над реформой ООН
Семья погибшего в Анапе охранника просит сурово не наказывать убийцу
МИД Франции признал, что Европа нуждается в России
ЦРУ и Пентагон нашли источник «гаванского синдрома» в Норвегии
Жители одной страны увешали свои дома плакатами с цитатами Путина
МЧС подняло по тревоге 134 человека для поиска рыбаков
Врач ответил, кому лучше избегать переедания на Масленицу
Морж Миша поздравил столичную подругу с Днем влюбленных воздушным поцелуем
Москвичам рассказали о самом теплом дне перед резким похолоданием
В МОК нашли объяснение дефициту презервативов в Олимпийской деревне
Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию
Толпа в российском ТЦ не поделила 7000 шаров и спровоцировала давку
Лидер «Руки Вверх!» может озолотиться всего за один вечер в Куршевеле
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.