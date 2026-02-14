Дипломат пригрозил Финляндии мерами в ответ на ее милитаризацию Посол Кузнецов: РФ примет меры после выхода Финляндии из конвенции по минам

Россия примет меры по обеспечению своей безопасности с учетом милитаризации Финляндии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов. Так он отреагировал на выход Хельсинки из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Последствия решения о противопехотных минах, как представляется, затронут в первую очередь самих финнов. В конечном итоге речь идет о возможности минирования их собственной территории. С нашей стороны будут, разумеется, приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности страны в складывающейся обстановке, — сказал глава дипмиссии.

Хельсинки 10 января официально покинул Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Финляндия уведомила ООН о соответствующем решении 10 июля.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия сохраняет возможность принятия контрмер в ответ на выход Финляндии из соглашения о запрете противопехотных мин. Среди возможных ответных мер она упомянула «военно-технические».