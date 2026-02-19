Гороскоп на 19 февраля: Овнам пора тратить, а Ракам учиться уступать

Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака напоминает, что важно считаться с чужими эмоциями и держать под контролем свои собственные. Это поможет избежать ненужных ссор и недопонимания с близкими людьми. Чтобы получить точный гороскоп на сегодня, стоит обратить внимание не только на советы для своего знака, но и на общую тенденцию дня: к вечеру настроение стабилизируется, появятся новые цели, а сотрудничество с окружающими позволит двигаться вперед и забыть старые обиды.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов подсказывает, что мужчинам лучше держаться подальше от выяснения отношений, так как негативные эмоции сейчас переносятся особенно тяжело. В общественных делах стоит учитывать чужое мнение. Женщинам день подходит для крупных покупок и финансовых вложений — их природное чутье поможет извлечь выгоду, а друзья окажут поддержку.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов обещает легкий и удачный день, особенно для мужчин, занятых наукой или исследованиями, — их усилия оценят, и появятся единомышленники. Мелкие семейные неурядицы решатся сами собой, а женщинам звезды советуют отложить сложные дела и посвятить время отдыху и налаживанию отношений с самыми близкими.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предупреждает о возможных трудностях: мужчинам стоит быть осторожнее за рулем и в спорте, а также четко разделять работу и личную жизнь, чтобы не остаться в одиночестве. Женщинам же явно не хватает энергии — возможны проблемы с самочувствием, поэтому лучшим решением будет запланировать отдых на природе и заняться своим состоянием.

Рак

Гороскоп на сегодня для Раков говорит, что мужчины находятся на своей волне, что открывает отличные перспективы для саморазвития, а все ожидаемые проблемы окажутся пустяковыми. А вот женщинам стоит поработать над своим эгоизмом, чтобы не оттолкнуть близких, — доброжелательность и умение уступать сегодня принесут гораздо больше выгоды, чем споры.

Гороскоп на 19 февраля: Стрельцам пора на природу, а Рыбам — довериться интуиции Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лев

Гороскоп на сегодня для Львов напоминает мужчинам о важности уверенности в себе: не позволяйте чужим мнениям влиять на самочувствие и смело отстаивайте свою точку зрения. Женщин же их собственная отзывчивость приведет к приятным сюрпризам и подаркам от друзей, которые ответят вниманием и заботой.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев обещает непростой день: мужчинам придется столкнуться с конфликтами между близкими. Чтобы не усугублять ситуацию, лучше не поддаваться на провокации, а отвлечься и заняться собой. Для женщин день сложится удачно и принесет много приятных неожиданностей, но важно избегать экстравагантных поступков, которые могут не лучшим образом сказаться на репутации.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов сулит мужчинам хорошее настроение после преодоления трудностей — самое время заняться планированием давно отложенных дел и не отказывать людям в советах. Женщинам же придется непросто: проблемы могут возникать на каждом шагу, и только четкое планирование с подключением аналитических способностей поможет найти верное решение.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов советует мужчинам после напряженной работы оценить свои успехи и готовиться к переменам, а также найти причину недопонимания с друзьями, чтобы исправить ситуацию. Для женщин день обещает быть сложным: эмоциональные всплески могут привести к конфликтам, поэтому важен самоконтроль, а смена обстановки пойдет на пользу.

Гороскоп на 19 февраля: Весы возьмутся за планирование, а Скорпионы увидят изменения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предупреждает, что нереалистичные ожидания способны вызвать конфликты: мужчинам нельзя переносить рабочий стресс на семью, лучше выбраться на свежий воздух. Женщинам этот день совсем не подходит для общения — даже в пылу ссоры нужно следить за словами и при первой возможности идти на перемирие, даже на невыгодных условиях.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов рекомендует мужчинам с самого утра занять оборонительную позицию, чтобы избежать провокаций, а вечер провести с близкими, анализируя прошлое. Для женщин день будет плодотворным, но потребует физических усилий — рассчитывать придется только на себя и делать так, как лучше для себя.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев обещает мужчинам рост профессионального мастерства. Особенно если они будут стремиться к самосовершенствованию без высокомерия в общении с коллегами. Женщинам нужно настроиться на успех и проявить решительность для покорения новых высот, а приятная встреча обязательно поднимет настроение.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб советует мужчинам по возможности оставаться дома и быть крайне осторожными за рулем из-за высокой опасности травм. Женщинам же важно не терять веру в себя, действовать по интуиции, не отвлекаясь на мелочи, — вторая половинка окажет надежную поддержку во всех начинаниях.

