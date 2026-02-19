Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:48

Политолог ответил, чем обернется для Украины гибель Зеленского

Политолог Самонкин: смерть Зеленского может вызвать резонанс на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Bihlmayer/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кончина президента Украины Владимира Зеленского может вызвать широкий общественный резонанс в стране, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, политик заговорил о своей ликвидации из-за опасений перед объединением его сторонников, подконтрольных США и Британии.

Зеленский делает парадоксальные заявления после мирных переговоров и говорит о своей видимой ликвидации. Потому что, видимо, опасается, что два лагеря, поделившие украинскую делегацию на представителей, подконтрольных США и британской короне, которые его окружают, могут объединиться. Если гипотетически предположить его гибель, то, мне кажется, это будет иметь серьезный резонанс на Украине, — высказался Самонкин.

Он подчеркнул, что общество устало от Зеленского, и в политическом плане следует искать кандидата, который был бы готов к мирным переговорам с Россией. По мнению политолога, в случае ликвидации политика, назначение таких фигур, как глава офиса президента Украины Кирилл Буданов или экс-главком ВСУ Валерий Залужный, не приведет к каким-либо изменениям.

Ранее Зеленский заявил, что его кончина не станет причиной упадка государства. По его словам, Украина — это не один человек, а совокупность различных учреждений.

