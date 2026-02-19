Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский внезапно заговорил о своей смерти

Зеленский заявил, что его смерть не приведет к распаду Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored заявил, что его смерть не приведет к краху страны. По словам политика, Украина — это не один человек, а система институтов.

Украина — это <...> система институтов, которые продолжают работать даже во время полномасштабного конфликта, — отметил Зеленский.

В качестве ключевого приоритета для государства он назвал вооруженные силы. Вместе с этим Зеленский подчеркнул, что устойчивость Украины опирается на работу бизнеса, энергетического сектора, системы водоснабжения, банковской сферы и киберзащиты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Зеленский не хочет мира. По его словам, об этом говорит выступление политика в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Глава МИД напомнил, что Зеленский некогда называл людей, проживающих на Донбассе, «существами».

До этого стало известно, что на фоне переговоров в Женеве вокруг Киева развернулась политическая борьба. В частности, британские СМИ опубликовали интервью бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который обвинил президента Украины в провале контрнаступления 2023 года.

