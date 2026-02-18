Великобритания начала угрожать Зеленскому после переговоров KP.RU: Великобритания пригрозила Зеленскому после переговоров в Женеве

На фоне переговоров в Женеве вокруг Киева развернулась политическая борьба, пишет KP.RU. В частности, британские СМИ во время проведения мероприятия опубликовали интервью бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.

Журналисты подчеркнули, что британская сторона тем самым дала понять: у Лондона в наличии «запасной» вариант президента Украины. И в случае если ситуация получит развитие по неугодному сценарию, политика можно «просто убрать», сказано в материале.

Ранее сообщалось, что Запад послал четкий сигнал Зеленскому перед переговорами с Россией — в стране началась новая волна арестов из-за коррупционного дела. По словам немецких аналитиков, положение главы государства становится еще более шатким. Особое внимание авторы материала уделили аресту экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.

После этого экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров отметил, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. По его словам, вряд ли главу государства будут арестовывать.