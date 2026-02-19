«С небес на землю»: в МИД РФ указали, какие действия США поприветствуют Захарова: Россия поприветствует действия США, если они склонят Киев к диалогу

Россия поприветствует действия США, если они вернут власти Украины «с небес на землю» и убедят разрешить конфликт переговорами, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, об эффективности американского посредничества нужно судить «по делам».

Если команде [президента США Дональда] Трампа удастся вернуть терпящий поражение на поле боя киевский режим, что называется, «с небес на землю», убедить всерьез заняться разрешением кризиса путем переговоров, а не воинственной пропагандой, — мы будем это только приветствовать, — заявила она.

Ранее Захарова отметила, что Госдепартамент США практикует чистку материалов своей дипломатической деятельности. Она прокомментировала намерение американских властей очистить публичные высказывания ведомства перед началом второго президентского срока Дональда Трампа. Для иллюстрации Захарова привела цитату из фильма 1988 года «Убить дракона»: персонаж Олега Янковского, играющий дракона, уничтожает компрометирующие бумаги, говоря при этом: «Папа всегда говорил уничтожать архивы».