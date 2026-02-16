Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 12:19

«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу

Захарова: Госдепу США не в новинку зачищать работу своей дипломатии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Госдепартаменту США не в новинку зачищать работу своей дипломатии, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы американских властей провести зачистку публичных заявлений ведомства до начала второго президентского срока Дональда Трампа. В шутку она прикрепила к публикации отрывок из фильма 1988 «Убить дракона», на котором актер Олег Янковский в роли дракона съедает дискредитирующий его документ, а после произносит: «Папа всегда говорил уничтожать архивы».

Госдепартаменту такое не в новинку: стенограммы и тексты выступлений американских дипломатов последние двадцать лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства...написала Захарова.

Ранее дипломат отмечала, что заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украина стала европейской, вызывает противоречия. По ее словам, если под европейскостью понимать нацизм, то Западу действительно это удалось. Она отметила, что именно западные политики, включая американских госсекретарей вроде Виктории Нуланд, раздавали на украинских митингах «печеньки» и открыто вмешивались во внутренние дела страны.

Россия
МИД РФ
Мария Захарова
шутки
юмор
Госдеп США
