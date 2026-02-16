Заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украина стала европейской, вызывает противоречия, обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. По ее словам, если под европейскостью понимать нацизм, то Западу действительно это удалось.

Я не знаю, что подразумевает Стубб под словом европейская. Если они исходят из того, что Европа — это только нацизм, который там неоднократно имел свои проявления, то, наверное, действительно им удалось сделать Украину европейской — нацистской, судя по заявлениям Владимира Зеленского, — указала Захарова.

Россия с момента распада СССР строила с Украиной дружеские, добрососедские отношения, подписала все межгосударственные соглашения, включая договоренности по флоту. Смена режима и организация майданов с целью приведения к власти своих ставленников — все это дело рук Запада, а не России, добавила Захарова. Она отметила, что именно западные политики, включая американских госсекретарей вроде Виктории Нуланд, раздавали на митингах «печеньки» и открыто вмешивались во внутренние дела страны.

Послы и министры иностранных дел Германии, Франции, Польши и других европейских государств участвовали в акциях, которые должны быть исключительно внутренним делом народа. В связи с этим Захарова призвала не обвинять Россию в том, чем на самом деле занимается сам Запад.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Финляндия вступила в НАТО, рассчитывая получить часть территории России, однако в итоге столкнулась с серьезными проблемами, которые в дальнейшем будут только нарастать. Он также напомнил, что финны получали от Москвы дешевые природные ресурсы и инвестиции, а теперь им приходится «доедать то, что своровали».