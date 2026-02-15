Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 11:02

«Доедают то, что своровали»: в ГД подвели итоги вступления Финляндии в НАТО

Володин заявил, что ставка Финляндии на НАТО обернулась проблемами для финнов

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Финляндия вступила в НАТО, рассчитывая получить часть территории России, однако в итоге столкнулась с серьезными проблемами, которые в дальнейшем будут только нарастать, написал в своем канале в MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также напомнил, что финны получали от Москвы дешевые природные ресурсы и инвестиции, а теперь им приходится «доедать то, что своровали».

Финляндия вступила в НАТО и поддержала Украину в надежде поучаствовать в разделе России, как предлагал Байден, и захватить часть нашей территории. <…> Государство развивалось благодаря российским дешевым природным ресурсам и инвестициям. Сегодня нет ни первого, ни второго. Доедают то, что своровали у нашей страны и у граждан, которые купили там недвижимость и создали бизнес, — написал он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о планах правительства создать наиболее боеспособные арктические подразделения в составе Североатлантического альянса. В Хельсинки считают, что такие меры необходимы для сдерживания якобы угрозы со стороны России.

До этого журналист Чей Боуз раскритиковал президента Финляндии, позволившего себе громкие заявления о якобы победе Украины в зоне СВО. Ирландец пошутил, что политик подхватил «вербальную диарею».

Финляндия
НАТО
Вячеслав Володин
Хельсинки
