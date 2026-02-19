Матвиенко обвинила власти США в геноциде

Энергетическая блокада Кубы со стороны США сравнима с геноцидом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи со спецпредставителем президента и главой МИД островного государства Бруно Родригесом Паррильей. Она подчеркнула, что нынешние ограничения в отношении республики носят крайне жесткий характер, передает РИА Новости.

Сегодня такая жесткая блокада Кубы, энергетическая блокада, которую сейчас они осуществляют, я бы даже это назвала просто геноцидом кубинского народа, — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, мировое сообщество и здравомыслящее большинство стран должны решительно осуждать такую политику. Она призвала международных партнеров активнее поддерживать Кубу и оказывать ей необходимую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости новых ограничений в адрес Кубы. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда поддерживала Гавану в борьбе за независимость.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США. По его словам, эту позицию поддерживают многие другие страны.