Стало известно, кому принадлежит брошенный ВСУ в Гуляйполе ноутбук РИАН: в Гуляйполе был найден ноутбук лейтенанта ВСУ с ником Ночной Кошмар Зеро

На территории оставленного командного пункта ВСУ в Гуляйполе обнаружен служебный ноутбук. Согласно данным российских силовых структур, компьютер принадлежал младшему лейтенанту украинской армии с ником Ночной Кошмар Зеро, пишет РИА Новости.

Находка была сделана после того, как в Сети распространилось видео из брошенного блиндажа в Гуляйполе Запорожской области. На кадрах были запечатлены оставленные украинскими военными документы, карты, техника и другое имущество. Позже российские источники идентифицировали одного из владельцев оставленной техники.

Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя, Ивано-Франковской области, с грозным ником Ночной Кошмар Зеро, — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что, согласно данным украинских ресурсов, подразделение, занимавшее пункт, ранее носило другое наименование. Сначала оно называлось 75-й батальон 102-й бригады теробороны, а после реформы было переименовано в 1-й батальон 106-й бригады.

Ранее в ВСУ подтвердили, что украинцы оставили командный пункт в городе Гуляйполе без боя. По словам командира 1-го отдельного штурмового полка украинских войск Дмитрия Филатова, это произошло из-за паники среди военнослужащих и халатных действий командования.