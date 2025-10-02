Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 17:01

Подросток с пневматическим пистолетом ограбил ПВЗ в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подросток из Санкт-Петербурга ограбил ПВЗ в Ленинградской области, сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Он пришел в пункт выдачи маркетплейса с пневматическим пистолетом.

Как сообщает пресс-служба, подросток перед ограблением надел на голову мотоциклетный шлем. Угрожая пневматическим оружием, он вынес два мобильных телефона на сумму 249 тысяч рублей. Инцидент произошел в микрорайоне Черная Речка в Сертолово.

Сотрудница пункта выдачи пыталась остановить молодого человека, но он смог покинуть ПВЗ. Через некоторое время 16-летний петербуржец был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («разбой»).

Ранее двое 17-летних подростков в Уфе сначала напали с ножом на 35-летнего прохожего, похитив его телефон, а затем попытались ограбить местный гипермаркет, где были задержаны охраной. Первый эпизод произошел в торговом центре, там один из агрессоров ранил ножом другого уфимца, нанеся удары в руку и шею после замечания со стороны потерпевшего.

ограбления
подростки
Санкт-Петербург
Ленобласть
