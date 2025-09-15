Подростки напали на россиянина, а затем пытались обчистить ТЦ В Уфе подростки напали на прохожего и пытались ограбить торговый центр

Двое 17-летних подростков в Уфе сначала напали с ножом на 35-летнего прохожего, похитив его телефон, а затем попытались ограбить местный гипермаркет, где были задержаны охраной, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Первый эпизод произошел в торговом центре, там один из агрессоров ранил ножом другого уфимца, нанеся удары в руку и шею после замечания со стороны потерпевшего.

По всем эпизодам возбуждено уголовное дело. Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в поселке Ленинске в Челябинской области местные подростки издевались над младшими школьниками и теми, у кого есть инвалидность. Одну из девочек с умственной отсталостью они буквально изнасиловали на камеру. Пытавшиеся добиться наказания для школьников родители пострадавших детей смогли довести дело до правоохранителей.

Кроме того, в Нижегородской области полиция задержала подростков, которые жестоко издевались над пожилой женщиной. Против них заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».