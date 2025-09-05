Подростки силой побрили налысо и жестоко избили пенсионерку В Нижегородской области задержали издевавшихся над пенсионеркой подростков

В Нижегородской области полиция задержала подростков, которые жестоко издевались над пожилой женщиной, сообщили в региональном управлении МВД. Как передает РИА Новости, против них заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Инцидент произошел в поселке имени Тимирязева Городецкого района. Днем 5 сентября в местных Telegram-каналах появилось шокирующее видео, на котором 13-летний подросток бреет пенсионерку наголо, а его друзья снимают происходящее. По предварительным данным, после избиения женщину госпитализировали с множественными переломами.

Родители двух подозреваемых уже состоят на профилактическом учете. Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

До этого в Башкирии 85-летнего мужчину облили кислотой. По словам родственников, нападение совершили две женщины на улице 30 лет Победы. Они уточнили, что злоумышленницы вылили на спину пожилого человека неизвестную жидкость, после чего он вернулся домой и вызвал скорую помощь.