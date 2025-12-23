Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло

Классический лимончелло требует недели ожидания, но существует способ получить ароматный напиток уже через несколько часов. Домашние ликеры на скорую руку становятся настоящим спасением, когда гости на пороге, а угостить хочется чем-то особенным. Этот рецепт использует лимонную кислоту вместо длительного настаивания цедры — редкий прием, который ускоряет процесс без потери вкуса.

Ингредиенты:

водка 40% — 500 мл;

лимоны — 4 шт.;

сахар — 300 г;

вода — 250 мл;

лимонная кислота — 1 ч. л.

Приготовление

Снимите цедру с лимонов тонким слоем без белой части. Залейте ее водкой и оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре. Сварите сироп из воды и сахара, добавьте лимонную кислоту и свежевыжатый сок двух лимонов. Охладите сироп до комнатной температуры, процедите настоянную водку и соедините компоненты. Перелейте в бутылку и охладите в холодильнике минимум час.

Домашние ликеры на скорую руку — это возможность наслаждаться качественными напитками без долгого ожидания. Быстрый лимончелло получается освежающим, в меру сладким, с насыщенным цитрусовым ароматом и приятной кислинкой.

Каким бы вкусным ни получился напиток, не забывайте, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы делились рецептом яркой настойки на бруснике.