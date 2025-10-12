Настаивайте на своем и немного на бруснике: делаем вино из лесной ягоды

Брусника — вкусная и полезная лесная ягода, богатая витаминами и антиоксидантами. Заготовка брусники на зиму в виде домашнего вина позволяет сохранить ее аромат и пользу в необычном виде. Для такого вина требуется только сахар, вода и сама ягода, что делает результат особенно чистым и легким на вкус. Вот ингредиенты, которые пригодятся для волшебства на кухне.

Брусника — 2 кг

Сахар — 900 г

Вода — 2 л

Изюм (для закваски, если ягоды были промыты) — 30 г

Винные дрожжи (по желанию, если нет диких) — по инструкции

Пошаговое приготовление домашнего вина из брусники

Подготовка ягод.

Бруснику не моют (чтобы сохранить естественные дрожжи), только перебирают, удаляя листья и порченые ягоды. Изготовление пюре.

Ягоды пропускают через мясорубку или измельчают блендером до состояния пюре, перекладывают в емкость с широким горлышком. Брожение.

В пюре добавляют 300 г сахара, воду, тщательно перемешивают. Если ягоды были промыты, добавляют изюм или винные дрожжи. Емкость накрывают марлей, ставят в теплое (18–25 °C) темное место на 3–4 дня, ежедневно перемешивая. Должны появиться пена, шипение, кислый запах. Фильтрация.

Через 3–4 дня массу процеживают через марлю, отжимают, осадок и мякоть выбрасывают. Досыпка сахара и брожение.

В жидкость добавляют оставшийся сахар (600 г), размешивают до растворения, переливают в бутыль для брожения, устанавливают гидрозатвор (резиновая перчатка с дырочкой тоже подойдет). Дображивание и созревание.

Емкость держат в теплом месте без доступа света 2–3 недели, пока брожение не прекратится, затем вино сливают с осадка, разливают по бутылкам и выдерживают еще 1–2 месяца в прохладном месте.

Такая заготовка брусники на зиму удивит гостей и станет оригинальным подарком. Домашнее вино мягкое, с легкой кислинкой и терпкостью, отлично дополняет вечер в кругу семьи.

Но каким бы вкусным ни получилось вино, не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья!

