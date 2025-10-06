Творожные булочки «Неженка» с изюмом. Тесто как пух! Тают во рту и пахнут уютом

Знаете, что лучше всего выручает, когда хочется к чаю чего-то домашнего, душевного и невероятно нежного? Конечно, творожные булочки! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто не любит долго возиться с тестом. Эти булочки получаются воздушными, мягкими и очень ароматными. Они идеально подходят для семейного завтрака или вечернего чаепития, даря то самое чувство уюта, которое бывает только в детстве. Моя семья просто сходит от них с ума, а друзья всегда просят добавки!

Для приготовления нам понадобится: для теста — 300 граммов муки, 120 мл теплой воды, 1 яйцо, 35 граммов сливочного масла, 45 граммов сахара, щепотка соли, 5 граммов сухих дрожжей . Для начинки — 350 граммов творога, 1 яичный желток, 50 граммов сахара и около 80 граммов изюма . Сначала активируем дрожжи в теплой воде с сахаром. Смешиваем муку, оставшийся сахар, соль, добавляем опару, яйцо и растопленное масло. Замешиваем мягкое тесто и оставляем его в тепле на час подходить. Тем временем готовим начинку: творог протираем через сито для нежности, смешиваем с желтком, сахаром и заранее промытым изюмом. Подошедшее тесто делим на части, раскатываем каждую в лепешку, выкладываем начинку и формируем булочки. Выкладываем их на противень, даем немного расстояться, смазываем желтком с молоком и выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 15–20 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.