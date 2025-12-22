Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:11

Быстрые шоколадные круассаны: выпечка к чаю за 20 минут

Быстрые шоколадные круассаны: выпечка к чаю за 20 минут
Хотите угостить близких ароматной выпечкой к чаю, но нет времени на сложные рецепты? Круассаны с шоколадом из готового слоеного теста — ваше спасение! Готовятся за полчаса, а получаются хрустящие и нежные.

Ингредиенты (на 8 штук):

  • 1 упаковка готового слоеного теста (около 400 г);

  • 100 г темного шоколада;

  • 1 яйцо для смазывания;

  • сахарная пудра для посыпки.

Разморозьте тесто по инструкции. Разложите на стол, слегка присыпанный мукой. Разрежьте на 8 длинных треугольников (для удобства нарежьте тесто четырьмя прямоугольниками и поделите каждый из них по диагонали). Положите на широкий конец теста кусочек шоколада, сверните от широкого края к узкому, слегка надавливая. Выложите на противень швом вниз, смазывайте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15–18 минут до золотистой корочки. Остудите и посыпьте пудрой.

Готово! Пеките с радостью и наслаждайтесь моментом за чашкой чая.

Ранее мы поделились простым рецептом молочного коктейля из пломбира.

