17 марта 2026 в 22:46

Добавьте манку в морковь, и получите нежнейший пирог — без муки и капли масла: проверенный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Добавьте манку в морковь, и получите нежнейший пирог без муки и капли масла! Это проверенный рецепт, с которым пирог всегда получается влажным, с приятной текстурой и легким ароматом ванили.

Для приготовления понадобится: 2-3 средние моркови (около 300 г), 1 стакан манной крупы, 1 стакан кефира, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 ч. л. соды (погасить уксусом или лимонным соком), щепотка соли, ванилин, цедра апельсина по желанию.

Рецепт: морковь натрите на мелкой терке. В миске взбейте яйца с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте соду и ванилин. Всыпьте манку и тертую морковь, тщательно перемешайте. Оставьте тесто на 20–30 минут, чтобы манка набухла. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте манкой или застелите пергаментом. Вылейте тесто в форму. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой или полить медом.

Ранее стало известно, как приготовить блины на яблочном соке: отличаются особой сочностью и ароматом.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
>
