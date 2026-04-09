Солистка группы «Мираж» раскрыла, как готовится к дачному сезону

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что любит помогать свекрови в уборке дачного участка. По словам певицы, выполнение хозяйственных работ — это всегда отличный повод провести время с семьей.

На даче у нас много цветов, занимается ими в основном свекровь. Я не могу сказать, что люблю копаться в земле и сажать цветы, но с большим удовольствием любуюсь растениями! У меня сейчас много концертов. Но в преддверии дачного сезона надо помочь свекрови наладить весь быт — расконсервировать водопровод, протопить дом и баню, убрать на участке весь мусор. И вся эта хозяйственная деятельность — прекрасный повод встретиться со всеми родными, — поделилась Болдышева.

Ранее народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что внучка Александра помогает ей репетировать. По ее словам, девочка с первого класса обучается актерскому мастерству и блестяще может прочитать роль с листа.