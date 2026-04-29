29 апреля 2026 в 17:29

Песков ответил на вопрос о зарубежных гостях на Параде Победы в Москве

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль своевременно проинформирует, кто из зарубежных лидеров приедет на парад в День Победы в Москву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пока окончательный список гостей не готов, передает РИА Новости.

Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим, — отметил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Кремль ожидает, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет в числе иностранных гостей на параде Победы в Москве 9 мая. По его словам, список приглашенных иностранных лидеров продолжает формироваться, но участие словацкого премьера уже можно считать подтвержденным.

Также Песков сообщил, что военный парад на День Победы 9 мая пройдет без участия военной техники из-за террористической активности Киева. Представитель Кремля добавил, что 2026 год — не юбилейный для праздника.

До этого пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Москве на 9 Мая будут рады видеть президента Киргизии Садыра Жапарова. По его словам, визит состоится при наличии таких возможностей у киргизского лидера.

