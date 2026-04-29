Военный парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники Песков: парад на 9 Мая пройдет без военной техники из-за терроризма Киева

Военный парад на День Победы 9 мая пройдет без участия военной техники из-за террористической активности Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. К тому же он добавил, что 2026 год — не юбилейный для праздника.

Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату, — отметил Песков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военный парад в честь 81-й годовщины Победы состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Однако из-за текущей оперативной обстановки в этом году участие военной техники и воспитанников училищ отменено.

Утром 29 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО в ночь на 29 апреля ликвидировали и перехватили 98 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Республику Крым, уточнили в министерстве.