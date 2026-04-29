Посадите в мае — в июне сад украсят лавандово-розовые шары. Садовая жемчужина с шапками до 15 см

Пеларгония Маверик Квиксильвер — это розово-лавандовая королева, которая покоряет своей нежностью и обильным цветением. Представьте себе компактный, но мощный куст высотой 35-40 см, который усыпан огромными, до 15 см в диаметре, цветочными «шапками» .

Лепестки этого сорта имеют уникальную окраску: нежно-розовую основу с более насыщенными, сиреневыми нотками, которые создают иллюзию легкого, переливающегося «квиксильверного» сияния (quicksilver с английского — «живое серебро»). Этот эффект кажется почти волшебным: цветок переливается на солнце, меняя оттенки от перламутрово-розового до нежно-лавандового .

Растение идеально подходит для выращивания в контейнерах, балконных ящиках и на клумбах, где оно образует плотный, аккуратный куст с темно-зелеными, бархатистыми листьями . Прелесть этого сорта в его неприхотливости: он засухоустойчив, отлично переносит жару и предпочитает солнечные места, где его окраска раскрывается наиболее ярко.

