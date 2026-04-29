Власти Приморья рассказали, сколько туристов ожидают в летний сезон

Люди на набережной во Владивостоке

В Приморье летом ожидают 3,5 млн туристов, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу Минтуризма региона. Приморский край оказался в десятке лучших областей России по увеличению числа бронирований.

Лето — это всегда высокий сезон, в Приморье самая большая нагрузка на туристическую инфраструктуру приходится на июль — середину сентября. Лето и сентябрь показывают рост от 5% до 15% на настоящее время, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что повторные визиты составляют 22% от общего числа бронирований. Гостиницы Приморского края в основном арендуют туристы из центральной части России, которые составляют около 45% от общего числа бронирований.

