29 апреля 2026 в 16:21

Экс-чемпион мира отреагировал на допуск российских боксеров до соревнований

Экс-чемпион мира Брудов рассчитывает, что российские боксеры выступят на ОИ-2028

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Допуск российских боксеров до международных соревнований под эгидой World Boxing может позволить отечественным спортсменам выступить на летних Олимпийских играх-2028 в США, заявил NEWS.ru экс-временный чемпион WBA в тяжелом весе Валерий Брудов. Он рассчитывает как можно скорее увидеть боксеров из РФ на зарубежных стартах.

Это хорошая новость. Очень рад, что у российских боксеров появилась возможность вернуться на международные соревнования, хоть и в нейтральном статусе. Надеюсь это даст возможность выступить на летних Олимпийских играх-2028 в США, — сказал Брудов.

Ранее World Boxing приняла решение допустить боксеров из России и Белоруссии до участия в соревнованиях под своей эгидой, но исключительно в нейтральном статусе. Делегациям двух стран не будет разрешено выступать с государственными флагами, в форме с национальной атрибутикой или под звучание гимнов. Помимо этого, всем кандидатам предстоит пройти тщательную проверку для получения возможности участвовать в мероприятиях World Boxing.

Россия
Кирилл Николаев
