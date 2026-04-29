Певица Успенская рассказала, как чувствует себя из-за погоды в Москве

29 апреля 2026 в 16:28

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Любовь Успенская призналась, что испытывает депрессию из-за погодных условий в Москве, сообщает Общественная Служба Новостей. По ее словам, она не ожидала возвращения зимы.

Бог с ним, со снегом, но ведь холодно еще, несмотря на то что это уже конец апреля, скоро уже май, а мы в шапках и шубах ходим. Хочется тепла и солнца, у меня аж ностальгия по жаре, которую я тоже тяжело переношу. А сейчас у меня почти депрессия из-за затянувшихся холодов, — заявила Успенская.

Исполнительница подчеркнула, что ей пришлось снова доставать зимнюю одежду из шкафа. По ее словам, она уже была настроена на летнюю жару.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве постепенно начнет улучшаться с наступлением мая. По его словам, которые приводит РИА Новости, 1-го числа воздух прогреется до +11 градусов, а 3 мая в столице прогнозируется до +21 градуса.

