Успенская поделилась секретом быстрого похудения

Певица Любовь Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей призналась, что отказ от алкоголя помогает ей быстро сбрасывать лишний вес. Знаменитость отметила, что ей удается поддерживать стройную фигуру даже после праздничных застолий.

Самое главное, чего стоит избегать, так это алкогольных напитков. От них ты отекаешь, а наутро болит голова. Я давно не пью алкоголь, поэтому сбросить лишний вес для меня не составляет труда даже после праздников, — отметила Успенская.

По словам артистки, в период праздников она также ограничивает употребление жирной пищи и сладостей. Певица добавила, что старается есть часто и небольшими порциями.

Ранее Успенская рассказала, что пережила травлю в Сети из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Она призналась, что в прошлом у них в семье были постоянные разногласия и в какой-то момент личные отношения стали объектом публичных обсуждений.