Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:13

Успенская вспомнила, как столкнулась с травлей в Сети

Успенская рассказала, что пережила травлю в Сети из-за скандала с дочерью

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Любовь Успенская рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что пережила травлю в Сети из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Она призналась, что в прошлом у них в семье были постоянные разногласия, и в какой-то момент личные отношения стали объектом публичных обсуждений.

У нас с Таней были разногласия и постоянные скандалы. Это начало выходить за пределы нашего дома. И журналисты сразу стали об этом писать, что, конечно, вызвало нездоровый интерес у публики, которая начала обсуждать мои взаимоотношения с Таней. Меня обвиняли во всем и унижали, называя плохой матерью, и так далее, — рассказала Успенская.

Певица добавила, что она не единожды сталкивалась с интернет-травлей. По словам артистки, жители Украины массово начали писать ей гадости, когда она получила российское гражданство. Несмотря на это, знаменитость спокойно относится к недоброжелателям и старается не обращать внимания на негатив.

Ранее Успенская призналась, что больше всего любит слушать на Новый год композицию «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» в исполнении актрисы Людмилы Гурченко. По словам артистки, эту песню обожают даже дети.

Любовь Успенская
певицы
знаменитости
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Евросоюзе пообещали «не начинать драку» с США из-за Гренландии
Любовник, слова о смерти, критика Хаматовой: как живет Татьяна Васильева
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.