Успенская вспомнила, как столкнулась с травлей в Сети

Певица Любовь Успенская рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что пережила травлю в Сети из-за скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Она призналась, что в прошлом у них в семье были постоянные разногласия, и в какой-то момент личные отношения стали объектом публичных обсуждений.

У нас с Таней были разногласия и постоянные скандалы. Это начало выходить за пределы нашего дома. И журналисты сразу стали об этом писать, что, конечно, вызвало нездоровый интерес у публики, которая начала обсуждать мои взаимоотношения с Таней. Меня обвиняли во всем и унижали, называя плохой матерью, и так далее, — рассказала Успенская.

Певица добавила, что она не единожды сталкивалась с интернет-травлей. По словам артистки, жители Украины массово начали писать ей гадости, когда она получила российское гражданство. Несмотря на это, знаменитость спокойно относится к недоброжелателям и старается не обращать внимания на негатив.

Ранее Успенская призналась, что больше всего любит слушать на Новый год композицию «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь» в исполнении актрисы Людмилы Гурченко. По словам артистки, эту песню обожают даже дети.