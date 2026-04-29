Друзья погибшего на тракторе подростка раскрыли подробности трагедии

Подросток в Зеленограде, запрыгнувший на щетку трактора, хотел добиться расположения девочек, сообщили его друзья РЕН ТВ. Трагедия случилось во время прогулки, когда мальчик находился в компании подруг.

По словам знакомых погибшего, одна из девочек ему нравилась. Они, как утверждается, подначивали его совершить опасный поступок. Мальчик попытался зацепиться за движущуюся спецтехнику. В результате его замотало в щетке трактора. Очевидицы испугались и скрылись с места происшествия. По факту гибели ребенка следственные органы возбудили уголовное дело.

До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с ребенком в Подольске. Мальчик вырыл тоннель и играл в нем, а водитель техники не заметил, что внутри кто-то находится. На записи видно, как машина, предназначенная для уборки снега с дорог, подъезжает к возвышенности.

Также в Татарстане четыре человека погибли в ДТП с участием «Лада-Гранта» и трактора с прицепом. Авария произошла на трассе в Алькеевском районе. Еще один пассажир легкового автомобиля попал в больницу с различными травмами.