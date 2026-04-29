Дмитриев назвал мощнейший актив России

29 апреля 2026 в 16:26

Дмитриев назвал образованных и талантливых людей мощнейшим активом России

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Образованные, мотивированные и талантливые люди являются мощнейшим активом России, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на просветительском марафоне «Знание. Первые». Так он ответил на вопрос о роли страны в мире через 10–15 лет, передает РИА Новости.

Наш второй или даже более важный, самый главный ресурс — это люди. Образованные, мотивированные, талантливые люди — это, безусловно, мощнейший актив России, — сказал Дмитриев.

Он также отметил, что Россия занимает позицию четвертой экономики мира. Сочетание ресурсного и человеческого капитала, по его мнению, дает стране серьезные возможности для дальнейшего движения вперед.

Ранее Дмитриев обратил внимание, что Европейский союз в условиях энергетического кризиса ведет спорную политику, которая вредит ему самому. Глава РФПИ проиллюстрировал, как европейцы, по его мнению, вредят сами себе, отказываясь от дешевых энергоносителей, опубликовав видео. На кадрах можно увидеть каратиста, который разбивает кирпич о собственную голову и отправляет себя в глубокий нокаут.

