В РФПИ сравнили энергетическую борьбу ЕС с самонокаутом каратиста Дмитриев: ЕС борьбой с энергокризисом напоминает ушедшего в самонокаут каратиста

Европейский союз в условиях энергетического кризиса ведет спорную политику, которая вредит ему самому, обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях, публикуя видео с ироничным комментарием. Он проиллюстрировал, как европейцы, по его мнению, вредят сами себе, отказываясь от дешевых энергоносителей.

В опубликованном ролике можно увидеть каратиста. Он разбивает кирпич о собственную голову и отправляет себя в глубокий нокаут.

Посмотрите видео до конца, чтобы понять, как ЕС справляется с энергетическим кризисом, — сопроводил комментарием видео спецпредставитель президента РФ.

Дмитриев неоднократно замечал, что Европейский союз своим высокомерием приближает упадок. Его политика способна привести к негативным последствиям, однако отказываться от этой деятельности пока никто не собирается.

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза уже направили €10,46 млрд (917 млрд рублей) на фискальные меры для смягчения последствий войны в Иране для цен на энергию, следует из отчета аналитического центра Bruegel. Расходы связаны с попытками стабилизации энергетических рынков и снижения нагрузки на потребителей.