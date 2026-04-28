В Евросоюзе раскрыли масштаб расходов на смягчение энергокризиса

Страны Европейского союза уже направили €10,46 млрд (917 млрд рублей) на фискальные меры для смягчения последствий войны в Иране для цен на энергию, следует из отчета аналитического центра Bruegel. Расходы связаны с попытками стабилизации энергетических рынков и снижения нагрузки на потребителей.
Ранее сообщалось,что война в Иране выявила слабые места стран НАТО и продемонстрировала неготовность Североатлантического альянса к военному противостоянию с Россией. Первым слабым местом стала неспособность быстро и массово производить боеприпасы. По словам аналитиков, этот вопрос рассмотрят на саммите в июле.
Также стало известно, что президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности с недоверием восприняли предложенный Ираном трехэтапный формат переговоров. По информации источника, Вашингтон уже в ближайшие дни намерен подготовить собственные встречные инициативы.