28 апреля 2026 в 10:59

В США раскрыли, что показала война в Иране

Politico: война в Иране показала, что НАТО не готова воевать с Россией

Война в Иране выявила слабые места стран НАТО и продемонстрировала неготовность Североатлантического альянса к военному противостоянию с Россией, передает Politico со ссылкой на источники. Первым слабым местом блока стала неспособность быстро и массово производить боеприпасы. Ее рассмотрят на саммите НАТО в июле.

В материале сказано, что американские силы уже израсходовали в войне с Ираном около половины всех своих зенитных ракет Patriot. При этом,по словам аналитиков, в случае продолжения смещения фокуса внимания США на Индо-Тихоокеанский регион Вашингтон выведет значительную часть ресурсов производства средств ПВО из Европы.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

