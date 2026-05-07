Дмитриев нашел виноватых в европейском энергокризисе Дмитриев: кризис в ЕС связан с отказом от российских энергоносителей

Кризис в Европейском союзе наступил из-за отказа от российских энергоносителей, написал в соцсети Х глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что страна не может защитить граждан от колебаний рынка.

Мерц возлагает вину за экономический кризис в Германии, ЕС и Великобритании на «колебания рынка». Нет, это следствие ошибочных решений конкретных политиков и чиновников, которые решили отказаться от атомной энергетики и прекратить поставки дешевых и надежных российских энергоносителей, — написал Дмитриев.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев выразил мнение, что зеленая повестка стала причиной энергетического кризиса в странах Европы. Он отметил, что условия для кризиса начали формироваться более 10 лет назад. Он подчеркнул, что иранский конфликт усугубил положение.