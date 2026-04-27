27 апреля 2026 в 22:21

В РФПИ объяснили, что точно приведет Евросоюз к закату

Дмитриев: высокомерная политика Евросоюза может привести к его упадку

Политика Евросоюза может привести к негативным последствиям для объединения, заявил на своей странице в соцсетях спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, регион своим высокомерием приближает упадок.

Высокомерие ЕС приведет к его упадку, — написал он.

Спецпредставитель президента не стал подробно раскрывать, какие именно шаги Брюсселя он считает высокомерными. Его короткий, но резкий пост прозвучал в ответ на высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности для США быстро завершить военную операцию против Ирана.

До этого Дмитриев обращал внимание, что развитие Европы тормозят систематические ошибочные решения. По его словам, многие ошибки властей ЕС продиктованы идеологическими соображениями. В реформы должны входить признание и исправление ошибок в миграционной, милитаристской, энергетической и экономической политике.

Ранее заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубикки поставил под сомнение компетентность Мерца, передает газета Augsburger Allgemeine. В своих оценках он сослался на мнение бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Политик подчеркнул, что его ожидания от экономической политики нынешнего канцлера не оправдались. По его словам, уровень экономической компетентности Мерца оказался ниже, чем он предполагал.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
